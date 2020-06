Innelec : "Après la pluie, le beau temps - Un exercice 2020/21 qui devrait renouer avec la croissance"

Résultats 2019/20 (mars 2019/mars 2020)

Après la publication d'un CA 2019/2020 de 102,3 M€ (-5,5%), Innelec communique sur un ROC de 0,2 M€ (vs 1,7 M€ en 2018/19 et 0,5 M€ attendu). Le RNpg ressort à -0,7 M€ (vs 1,6 M€ en 2018/19 et -0,3 M€ estimé). Sur son T1, Innelec confirme attendre une forte croissance compte tenu de la demande en jeux et de son positionnement unique (distributeur de jeux, consoles et produits dérivés) auprès de la GSA / GSS. Innelec confirme son plan à 3 ans dans lequel la Distribution passerait de 95% du CA 2018/19 à 80%-85% en 2021/22 et le Licensing de 5% à 15%/20%, ce qui viendrait porter le redressement de la rentabilité du groupe. La société ne versera pas de dividende.

Recommandation

Compte tenu de la résilience du titre face à la crise et d'un mix produits appelé à s'améliorer, nous sommes positifs sur le titre. Notre objectif de cours ressort à 6,00 € (vs 4,50 €) suite à l'ajustement de nos estimations et notre recommandation reste à Achat.