Innelec anticipe une nette amélioration de l'activité au second semestre

(AOF) - Innelec a enregistré au premier semestre, clos fin septembre une perte nette de 3 millions d’euros contre une perte nette de 0,17 million d’euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions affiche une perte de 1,3 million d’euros, à comparer avec un bénéfice de 1,38 million d’euros au premier semestre de l’exercice précédent. Innelec précise que le niveau de charges de personnels augmente ponctuellement de 0,4 million d’euros en raison des coûts de mise en oeuvre du plan de licenciement, entièrement comptabilisés sur la période.

Les achats et charges externes ont en revanche été réduits de 1,1 million d'euros sur le semestre.

La société souligne que ce "semestre constitue un point bas pour le marché des jeux vidéo, consoles et accessoires".

S'agissant de ses perspectives, Innelec prévoit que l'activité du second semestre s'inscrira en nette amélioration par rapport au premier semestre. La société rappelle que le premier semestre concentre traditionnellement environ 38% du chiffre d'affaires de l'exercice. Sur les mois d'octobre et novembre, le chiffre d'affaires s'est établi à environ 40 millions d'euros à comparer aux 45,5 millions d'euros réalisés sur les 6 premiers mois de l'exercice.

Par ailleurs, un second plan de réduction d'effectifs a été lancé au cours du second semestre. Ce plan, qui sera finalisé à fin décembre 2024, permettra de générer une économie annuelle de 1,3 million d'euros dès le 1er avril 2025.

"L'ensemble des mesures d'économies prises au cours de l'exercice 2024-25 (3,3 millions d'euros en année pleine) devrait permettre un retour à la profitabilité dès l'exercice 2025-26", conclut le spécialiste de l'entertainment et la pop culture.

