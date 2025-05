Innate Pharma : visibilité financière jusqu'à mi-2026

(AOF) - Innate Pharma a dévoilé son chiffre d’affaires trimestriel, qui s’élève à 1,2 million d’euros, contre 6,6 millions d’euros un an plus tôt. Ces revenus proviennent majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi. Parallèlement, au 31 mars, la trésorerie et ses équivalents et les actifs financiers s’élevaient à 72,5 millions d’euros, mais ils ne prennent pas en compte le paiement de 15 millions d’euros de Sanofi.

Elle dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'à mi-2026.

À la même date, le total du passif financier a atteint 29,2 millions d'euros. Jonathan Dickinson, le président du directoire de la société de biotechnologies au stade clinique, indique que " le premier trimestre 2025 a été marqué par des progrès significatifs sur l'ensemble de notre portefeuille et nos partenariats stratégiques ".

