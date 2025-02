Innate Pharma: statut Breakthrough Therapy pour lacutamab information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que son lacutamab a reçu le statut de 'Breakthrough Therapy' pour le traitement d'adultes atteints d'un syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs y compris avec mogamulizumab.



Le statut 'Breakthrough Therapy', octroyé par la FDA américaine, vise à accélérer le processus réglementaire des médicaments destinés à traiter une maladie grave et ayant montré des résultats cliniques précoces encourageants.



Il a été obtenu sur la base des résultats de la phase 2 de l'essai TELLOMAK, ayant démontré une efficacité encourageante et un profil de tolérance favorable chez des patients lourdement prétraités, post-mogamulizumab, atteints d'un syndrome de Sézary avancé.





