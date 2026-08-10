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Innate Pharma s'allie à Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi)
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 08:17
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La société de biotechnologie française a annoncé une alliance avec le spécialiste suédois des maladies rares pour le lancement d'une étude pivot de phase 3 dans le lymphome T cutané (CTCL). L'accord prévoit un versement initial de 75 millions de dollars à la clôture.

Innate Pharma a franchi une étape pour son candidat-médicament phare, le Lacutamab, avec Sobi afin de financer et mener une étude confirmatoire de phase 3.

Cette étude vise à accélérer la mise sur le marché du traitement dans le syndrome de Sézary, un sous-type rare et agressif de CTCL, tout en préparant des demandes d'autorisation complètes pour le mycosis fongoïde.

Sur le plan financier, Innate Pharma recevra 75 millions de dollars, payables à la clôture de la transaction, et pourra également recevoir jusqu'à 40 millions de dollars supplémentaires associés à des jalons de développement à court terme dans le syndrome de Sézary. Enfin, la société française pourra recevoir jusqu'à 465 millions de dollars liés à l'option permettant à Sobi d'obtenir l'ensemble des droits de développement ainsi qu'à de futurs jalons réglementaires et commerciaux. Innate pourra recevoir des redevances progressives à deux chiffres sur les ventes nettes.

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INNATE PHARMA
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