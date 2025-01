Innate Pharma : premier patient traité dans une étude en oncologie

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Le démarrage de cet essai de Phase 1 est une étape importante pour Innate Pharma, car notre portefeuille de produits en phase clinique comprend désormais des ADC ciblés" déclare le Dr Sonia Quaratino, directrice médicale d'Innate Pharma. "Nous sommes optimistes quant au potentiel de IPH4502 à répondre à des besoins non satisfaits dans le traitement des tumeurs solides avancées, en s'appuyant sur la spécificité du ciblage de Nectine‑4 et la promesse des ADC pour offrir une nouvelle option thérapeutique aux patients".

(AOF) - Innate Pharma annonce aujourd’hui que le premier patient a été traité dans un essai clinique de Phase 1 évaluant le profil de sécurité et la tolérance d’IPH4502 : ce nouveau conjugué anticorps-médicament (ADC) dans les tumeurs solides avancées cibler Nectine 4 une molécule d'adhésion cellulaire surexprimée notamment dans le carcinome urothélial, le cancer du sein, le cancer du poumon non à petites cellules ou le cancer gastrique. L’étude prévoit le recrutement d’environ 105 patients.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.