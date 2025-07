Innate Pharma: Novo Nordisk s'allège au capital information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er juillet, le seuil de 10% du capital d' Innate Pharma et détenir, à cette date, 9.190.748 actions représentant autant de droits de vote, soit 9,97% du capital et 9,89% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Innate Pharma sur le marché. Le laboratoire danois a précisé détenir, au 7 juillet, 9,82% du capital et 9,74% des droits de vote de la société biopharmaceutique française.





Valeurs associées INNATE PHARMA 1,5320 EUR Euronext Paris 0,00%