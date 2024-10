Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: nouveau président du directoire nommé information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Innate Pharma indique que son conseil de surveillance a nommé Jonathan Dickinson comme président du directoire, à partir du 1er novembre. Il succèdera alors à Hervé Brailly, co-fondateur de la société et président du directoire par intérim durant la recherche.



Jonathan Dickinson occupait le poste de vice-président exécutif et directeur général Europe chez Incyte depuis 2016, après avoir exercé des responsabilités de cadre dirigeant chez Ariad Pharmaceuticals et Bristol Myers Squibb.



Hervé Brailly, actuellement président du directoire par intérim, conservera un rôle de conseil pendant les prochains mois afin d'accompagner la transition. Il présentera sa candidature au conseil de surveillance à la prochaine occasion.





