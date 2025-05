Innate Pharma: horizon de trésorerie jusqu'à mi-2026 information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 14:42









Innate Pharma a annoncé mardi que sa position de trésorerie s'élevait à 72,5 millions d'euros au 31 mars dernier, un montant qui n'inclut pas le paiement lié à la récente prise de participation de Sanofi à son capital, qui atteint 15 millions d'euros.



Dans un communiqué, la société de biotechnologies, qui développe des

traitements d'immunothérapies contre le cancer, indique que ces liquidités lui permettent d'assurer son horizon de trésorerie jusqu'à mi-2026.



Le chiffre d'affaires pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2025 s'élevait à 1,2 millions d'euros, contre 6,6 millions d'euros pour le premier trimestre 2024.



Innate précise que ces revenus proviennent majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre de ses accords de collaboration et de licence conclus avec AstraZeneca et Sanofi.



A la Bourse de Paris, l'action Innate cédait 0,5% mardi à la mi-journée dans le sillage de cette publication sans grandes surprises.





