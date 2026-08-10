Innate Pharma flambe après un accord qui sécurise sa trésorerie pour un an de plus

Le titre Innate Pharma est particulièrement entouré ce matin à l'ouverture et signe une envolée de 18,30%, à 1,784 euros, porté par l'annonce d'un partenariat stratégique de 75 millions de dollars avec Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi).

L'accord concerne le lancement de l'étude confirmatoire de phase 3 Tellomak-3 dans le lymphome T cutané (CTCL), une étape clé vers le dépôt d'une demande d'autorisation accélérée de mise sur le marché de Lacutamab dans le syndrome de Sézary, un sous-type de CTCL.

En ce qui concerne la transaction, Innate Pharma recevra 75 millions de dollars de son partenaire Sobi à la clôture de la transaction, ce qui devrait étendre son horizon de trésorerie du troisième trimestre 2026 au troisième trimestre 2027. La société de biotechnologie française indique également qu'elle pourra recevoir jusqu'à 40 millions de dollars supplémentaires associés à des jalons de développement à court terme dans le syndrome de Sézary. Enfin, elle évoque le montant de 465 millions de dollars liés à l'option permettant à Sobi d'obtenir l'ensemble des droits de développement ainsi qu'à de futurs jalons réglementaires et commerciaux. Innate pourra recevoir des redevances progressives à deux chiffres sur les ventes nettes.

A quoi serviront les fonds ?

Innate Pharma précise que les produits financiers issus de l'accord sont destinés à financer Tellomak-3 et le dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché complètes dans les pays principaux pour le syndrome de Sézary et le mycosis fongoïde, le sous-type le plus fréquent.

De son côté, Sobi obtiendra les droits mondiaux exclusifs de Lacutamab après une éventuelle autorisation accélérée de mise sur le marché et pourra obtenir l'intégralité des droits mondiaux de développement en cas de résultats positifs de la phase 3.

Pour accompagner cette étude de phase 3 et ses autres priorités, la société a annoncé la nomination de Markus Jensen au poste de directeur médical. Il était depuis 2024 responsable de la pharmacologie clinique et a exercé les fonctions de responsable clinique mondial pour des programmes clés de la société.

Retour sur la dernière publication

Mi-mai, la société confirmait que le lancement de Tellomak-3 était toujours prévu au second semestre, sous réserve d'obtention de financement non dilutifs, ce qui est désormais chose faite.

Innate Pharma avait également dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 2,6 millions d'euros, contre 1,2 million d'euros un an plus tôt. Les revenus proviennent majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.

Les comptes semestriels seront dévoilés le 17 septembre prochain.

Parmi les autres actifs de la biotech, il y a l'IPH4502 en étude de phase 1, utilisé pour lutter en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. Le recrutement pour cette étude s'est achevé le 21 juillet dernier, et les premières données préliminaires sont attendues d'ici la fin de l'année.

Enfin, il y a également le Monalizumab, développé en partenariat avec AstraZeneca, et testé en association avec un autre produit chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade 3, non opérable, et qui n'ont pas progressé après une chimiothérapie à base de sels de platine.