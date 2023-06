Initiation de couverture / LDC: "L'irréductible gaulois"

LDC est le leader de l’industrie de la volaille en France, et un acteur majeur de l’industrie en Europe. Après avoir brillamment navigué dans un contexte 2022 particulièrement difficile pour le secteur (inflation des matières premières, grippe aviaire, pression continue des importations), le groupe rentre dans un nouveau cycle, à l’issue duquel il compte atteindre un chiffre d’affaires de 7 Mds€ (TCAM +3,7%) en 2026.



Étant donné les qualités indéniables du modèle, mêlant le dynamisme de la décentralisation à la force du pricing power, et la clarté des relais de croissance (expansion internationale, traiteur), le moment semble opportun pour s’intéresser à une valeur dont la valorisation est bien éloignée de ses fondamentaux.



Nous initions LDC avec une recommandation à Achat, et un objectif de cours de 164 € (+38%), obtenu par DCF et méthode des comparables. Avec des multiples fortement attrayants (FCF yield >15%) et décotés (historiques et peers) qui matérialisent la possibilité d’un rerating, une croissance moyenne des BPA de c5% (2023-2026e) et du dividende, la valeur coche un certain nombre de cases. Malgré quelques légers points de vigilance (controverse ESG, manque de « sexy » de l’activité, faible liquidité du titre), LDC offre sans nul doute un couple rendement/risque qui penche du bon côté.