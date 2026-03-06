Ingram Micro s'effondre alors que son sponsor Platinum Equity entame une vente d'actions pour un montant de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions d'Ingram Micro Holding INGM.N ont baissé de 13,3 % à 22,85 $ dans les échanges prolongés après l'annonce d'une offre secondaire ** Le distributeur mondial de produits informatiques, de solutions d'informatique dématérialisée et de services de chaîne d'approvisionnement a lancé une offre de 200 millions de dollars de la part de son principal actionnaire, Platinum Equity

** Co a également l'intention de racheter séparément à Platinum, dans le cadre de l'offre, au moins 50 millions de dollars d'actions dans le cadre de son programme de rachat existant ** Platinum détient actuellement 211 millions d'actions, soit 90 % des 235 millions d'actions en circulation de la société basée à Irvine (Californie), selon le prospectus

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan sont les co-responsables de l'offre

** L'action INGM a augmenté de 0,3 % pour clôturer à 26,36 $ jeudi. Les actions ont augmenté de ~24% depuis le début de l'année, y compris un gain de 27% cette semaine ** La société a annoncé en fin de journée un résultat positif pour le T4 , selon les données du LSEG, les ventes nettes ayant augmenté dans tous les segments géographiques, avec une forte croissance en Asie-Pacifique

** La note moyenne de 14 analystes est "acheter"; PT médian 25,50 $ - LSEG