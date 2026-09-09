Ingram Micro recule après la cession de 358 millions de dollars d'actions par Platinum Equity

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9 septembre - ** Les actions d'Ingram Micro ( INGM.N ), distributeur de produits informatiques, ont reculé de 3,1 % à 27,50 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, après l'annonce du prix de l'offre secondaire

** INGM, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, a annoncé mardi en fin de journée qu' environ 13,1 millions d'actions avaient été cédées par une filiale de Platinum Equity au prix de 27,25 dollars, pour un montant total d'environ 357,7 millions de dollars

** L'offre a été fixée avec une décote de 4 % par rapport au dernier cours de l'action

** INGM rachetera 625.000 actions de l'offre auprès du seul souscripteur, Goldman Sachs

** La société d'investissement Platinum Equity, basée à Beverly Hills et fondée par l'homme d'affaires milliardaire Tom Gores, détient 71,4 % des quelque 230 millions d'actions en circulation d'INGM, selon le prospectus

** À la clôture de mardi, l'action INGM affichait une hausse de 33 % depuis le début de l'année

** Sur 15 analystes, 7 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 8 la note “conserver”; l'objectif de cours médian est de 33 dollars, selon les données de LSEG