Ingersoll en baisse après avoir annoncé des prévisions de bénéfices annuels décevantes

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29 avril - ** L'action du fabricant de compresseurs d'air Ingersoll IR.N recule de 4,7 % à 77,40 dollars après que la société a annoncé des prévisions de bénéfices annuels en baisse , invoquant les pressions liées aux droits de douane

** La société table sur un BPA ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 3,45 $ et 3,57 $, contre une estimation des analystes de 3,52 $, selon les données de LSEG

** Les droits de douane imposés par l'administration Trump sur des matières premières essentielles telles que l'acier et l'aluminium ont incité les entreprises à revoir leurs stratégies

** Ces prévisions décevantes éclipsent le bénéfice ajusté du premier trimestre, qui s'est établi à 77 cents par action contre une estimation de 74 cents, bien que la marge bénéficiaire ajustée de base soit tombée à 25,4 %, contre 26,8 % un an plus tôt

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action IR a reculé de 2,4 % depuis le début de l'année