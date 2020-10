Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico-CA en baisse de 9% au T3, objectifs 2020 confirmés Reuters • 29/10/2020 à 06:59









PARIS, 29 octobre (Reuters) - Ingenico INGC.PA annonce jeudi: * UNE BAISSE DE 9% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 À 646 MILLIONS D'EUROS * QUE TOUS SES OBJECTIFS POUR 2020 SONT RÉAFFIRMÉS * ANTICIPER POUR LE T4 "UNE PENTE DE REDRESSEMENT PROGRESSIVE" * QUE LE PLAN D'ACTION MIS EN ŒUVRE AU T1 GÉNÈRERA €100 MLNS D'IMPACTS EBITDA SUPPLÉMENTAIRES EN 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur INGC.PA

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +0.65%