Ingenia Communities atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois après avoir rejeté une offre de rachat améliorée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 septembre - ** Le titre de la société australienne Ingenia Communities INA.AX progresse jusqu'à 4,9% pour atteindre 4,53 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 7 août
** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 7 septembre
** Le promoteur immobilier indique avoir rejeté une proposition de rachat indicative révisée de 2,06 milliards de dollars australiens (1,47 milliard de dollars) émanant de Warburg Pincus
** L'offre améliorée de 5,05 dollars australiens par titre lié est supérieure à l'offre précédente de 4,75 dollars australiens par titre lié et représente une prime de près de 17% par rapport au dernier cours de clôture d'Ingenia
** Le conseil d'administration de la société estime que la proposition révisée sous-évalue considérablement la société et n'est pas dans le meilleur intérêt des détenteurs de titres
** Il ajoute que le conseil d'administration reste ouvert à l'examen d'autres propositions
** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 14,6 %
(1 $ = 1,4039 dollars australiens)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer