ING va procéder au rachat de titres de capital convertibles

ING annonce son intention de procéder au rachat de 1 500 MUSD de titres de capital convertibles contingents AT1 (Additional Tier 1) perpétuels à 5,750%, à la date du 16 novembre 2026, conformément à son objectif d'optimiser continuellement sa structure de capital.

Ces titres seront rachetés intégralement conformément à leurs termes, le paiement devant être effectué le 16 novembre. Les intérêts courus et impayés dus à la date de rachat seront versés de manière habituelle aux détenteurs enregistrés au 13 novembre.

Toute décision future d'ING concernant l'exercice de son droit de rachat sur une partie ou la totalité de ses titres de créance alors en circulation sera prise sur une base économique, en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes, précise la banque néerlandaise.