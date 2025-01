ING: une distribution en numéraire aux actionnaires information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - ING annonce sa décision de verser 0,161 euro par action le 16 janvier prochain, dans le cadre de la distribution aux actionnaires d'un maximum de 2,5 milliards d'euros annoncée le 31 octobre visant à faire converger son ratio CET1 vers son objectif d'environ 12,5%.



La banque néerlandaise explique que ce montant à verser par action a été déterminé sur la base d'un paiement total en numéraire de 500 millions d'euros et des 3.096 millions d'actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2024.



Outre le paiement en numéraire, la distribution consiste également en un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de deux milliards d'euros, en cours d'exécution et qui devrait prendre fin au plus tard le 30 avril 2025.





