ING sanctionné après des bénéfices décevants

ING recule de 3,5%, à 28,4 EUR, à Amsterdam, l'annonce par le groupe bancaire d'un programme de rachat d'actions plus important que prévu ne suffisant pas à faire passer au second plan des bénéfices décevants pour le trimestre écoulé.

Des bénéfices décevants au titre du 3e trimestre...

ING dévoile un résultat net en hausse de 3,5%, à 1 850 MEUR, au titre du 3e trimestre 2026, ainsi qu'un bénéfice avant impôt en croissance de 5,7%, à 2 705 MEUR, un niveau inférieur de 6% au consensus de marché, selon Jefferies.

Ce dernier explique que, si les revenus des activités principales se sont révélés globalement conformes aux attentes, ce bénéfice avant impôt décevant s'explique par d'autres revenus, des coûts et des provisions moins favorables que prévu.

La banque néerlandaise a vu ses revenus croître de 5,6%, à 6 227 MEUR, au 3e trimestre, soutenus par une progression de 15% des revenus nets d'intérêts, à 4 262 MEUR, tandis que ses dépenses opérationnelles se sont accrues de 3,6%, à 3 119 MEUR ( 3,3% hors coûts réglementaires).

"ING a réalisé un solide 3e trimestre 2026, poursuivant la mise en oeuvre de sa stratégie et affichant de bonnes performances commerciales et financières", affirme Steven van Rijswijk, directeur général de l'établissement financier.

"Dans un contexte marqué par la persistance des incertitudes géopolitiques, de la volatilité et des pressions sur la confiance des ménages et des entreprises, nos clients continuent de nous faire confiance", souligne-t-il, estimant qu'ING reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026.

"A noter qu'ING prévoit désormais une marge sur les dépôts d'environ 110 points de base en 2026, contre une prévision précédente située dans la partie médiane supérieure de la fourchette de 100 à 110 points de base", note Jefferies, qui reste à "conserver" sur le titre.

...mais un programme de rachat d'actions au-dessus des attentes

Par ailleurs, ING annonce une distribution aux actionnaires pouvant atteindre 1,9 MdEUR, comprenant un programme de rachat d'actions d'un montant total maximal de 1,65 MdEUR et un versement en numéraire de 250 MEUR.

Le groupe explique que cette distribution vise à maintenir son ratio CET1 en ligne avec son objectif d'environ 13%, précisant que ce ratio s'établissait à 13,3% à la fin du 3e trimestre, bien au-dessus de l'exigence réglementaire actuelle de 11,1%.

ING a conclu un accord avec un intermédiaire financier pour réaliser ce programme de rachat d'actions, qui débutera ce 29 octobre et devrait s'achever au plus tard le 26 avril 2027. Le versement en numéraire de 250 MEUR interviendra le 14 janvier.

Concernant cette rémunération des actionnaires, Jefferies souligne que le programme de rachat d'actions dépasse l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1 MdEUR, et qu'il sera intégralement financé par des réserves de capital exclues du CET1.