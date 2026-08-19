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ING s'allège au capital de TTB en Thaïlande
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 07:22
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ING fait part d'une réduction de sa participation dans TMB Thanachart Bank (TTB), la ramenant de 19,5% à 11,6% (à l'exclusion des actions autodétenues par TTB), par le biais d'un placement privé d'actions auprès d'investisseurs institutionnels.

Le produit brut de la transaction pour ING s'élève à environ 475 MEUR (sur la base des taux de change actuels). Cette transaction devrait avoir un impact positif modeste sur son compte de résultat et son ratio CET1.

Cette transaction, dont le règlement est prévu pour le 21 août 2026, "reflète la gestion active continue du capital et l'approche disciplinée visant à optimiser le portefeuille d'investissement d'ING", selon la banque.

Le groupe néerlandais rappelle que sa participation dans l'établissement thaïlandais TTB trouve son origine dans son implication historique dans TMB Bank, qui a annoncé en 2019 une fusion avec Thanachart Bank pour former TTB.

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