ING relève son objectif de cours sur ASML
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 09:53
'Les récentes annonces d'investissements majeurs en intelligence artificielle (IA) renforcent les perspectives robustes à long terme des dépenses en capital dans les semi-conducteurs', met ainsi en avant le broker.
'Nous prévoyons une augmentation continue de l'intensité en lithographie, positionnant ASML pour une croissance supérieure à celle du secteur dans son ensemble', poursuit-il dans le résumé de sa note de recherche.
Valeurs associées
|881,9000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,51%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/11/2025 à 09:53:00.
