ING relève son objectif de cours sur Ahold Delhaize
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:18
Le broker prévoit que la croissance du chiffre d'affaires d'Ahold Delhaize continuera d'être portée par ses activités eCommerce, notamment aux États-Unis où il table sur une croissance annuelle moyenne des ventes dans le milieu de la plage des 10% (mid-teens) pour 2025-2028.
ING précise que son objectif de cours implique une valorisation VE/Ebit ajusté 2026 de 13,9 fois, soit une prime d'environ 20% par rapport à la moyenne pondérée de ses homologues européens et américains.
"Nous considérons ceci comme justifié compte tenu de sa meilleure génération de FCF, permettant au groupe de distribuer plus de 2 MdsEUR de liquidités par an à ses actionnaires sur 2025-2028", affirme l'intermédiaire.
Valeurs associées
|41,0200 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,75%
