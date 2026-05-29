ING relève sa cible sur ASM International, le titre monte

ASM International gagne 1% à Amsterdam, sur fond de propos favorables d'ING qui réaffirme sa recommandation "achat", relève son objectif de cours de 950 EUR à 1 100 EUR et maintient le titre sur sa liste de valeurs favorites au Benelux.

La banque néerlandaise souligne que l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a livré un point d'activité très solide pour le 1er trimestre 2026, le conduisant à une nouvelle révision à la hausse de ses prévisions pour le groupe.

"Nous prévoyons qu'ASM dépassera nettement ses pairs, portée par des transitions technologiques structurelles qui élargissent son marché accessible et soutiennent de nouveaux gains de parts de marché", affirme ING.

"La valorisation reste conforme à son historique et à celle de ses pairs, tandis que les révisions positives continues des bénéfices devraient continuer à soutenir le cours de l'action", poursuit l'établissement financier.