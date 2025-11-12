ING rehausse son objectif de cours sur bpost
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 15:10
'Cependant, des conditions d'activité difficiles, l'optimisation de Staci et la transformation de Radial US signifieront qu'une reprise des fondamentaux ne peut pas être attendue au cours du ou des prochains trimestres', estime le broker.
ING voit du potentiel à plus long terme, mais il veut d'abord constater des preuves tangibles de redressement des marges, validant les objectifs de marge fixés lors de la récente journée investisseurs de l'opérateur postal belge.
'Pour cela, nous avons également besoin d'un environnement macroéconomique plus favorable. Nous notons que si bpost atteint ses objectifs d'EBIT (marge) à plus long terme, nous pourrions voir les actions doubler', poursuit-il.
Valeurs associées
|1,7860 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,79%
