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ING ralentit le rythme de ses rachats d'actions hebdomadaires
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 10:27
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ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 865 193 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 28,83 EUR, pour un montant total de près de 24,95 MEUR.

L'établissement financier néerlandais a ainsi ralenti assez sensiblement le rythme de ses rachats de titres, puisqu'il avait acquis 1,2 million d'actions la semaine précédente, pour un montant total de 34,25 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 17 025 193, pour un montant total de près de 451,6 MEUR, représentant environ 45,2% de la valeur totale maximale du programme.

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