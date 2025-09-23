ING poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 08:59
Les actions ont été rachetées au prix moyen de 21,62 EUR, pour un montant total de 70 259 359,30 EUR.
Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme s'élève à ce jour à 80 126 884, au prix moyen de 19,35 EUR, pour un montant total de 1 550 648 015,60 EUR.
À ce jour, environ 77,53 % du montant total maximal du programme de rachat d'actions ont été réalisés.
Valeurs associées
|21,7600 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,93%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo PUT Société Générale 68G9S portant sur le titre BAE Systems plc à 2.15 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 1.86 EUR, soit un gain de +15.59% pour cette recommandation. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli ... Lire la suite
-
Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice ... Lire la suite
-
La Riksbank, la banque centrale suédoise, a abaissé mardi son principal taux directeur à 1,75% et a laissé entendre que les taux devraient rester inchangés pendant un certain temps si les perspectives d'inflation et de croissance économique n'évoluent pas. "Afin ... Lire la suite
-
Le sud de la Chine se prépare dans l'urgence à l'arrivée du super typhon Ragasa mardi, une "menace grave" selon les autorités de Hong Kong, comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la région. Selon l'observatoire météorologique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer