 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 904,78
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 08:59

ING a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de notre programme de rachat d'actions de 2,0 milliards d'euros annoncé le 2 mai 2025, un total de 3 250 000 actions ont été rachetées au cours de la semaine du 15 septembre 2025 jusqu'au 19 septembre 2025 inclus.

Les actions ont été rachetées au prix moyen de 21,62 EUR, pour un montant total de 70 259 359,30 EUR.

Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme s'élève à ce jour à 80 126 884, au prix moyen de 19,35 EUR, pour un montant total de 1 550 648 015,60 EUR.

À ce jour, environ 77,53 % du montant total maximal du programme de rachat d'actions ont été réalisés.

Dividendes

Valeurs associées

ING GROUP
21,7600 EUR Euronext Amsterdam +0,93%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank