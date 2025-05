ING: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - ING a annoncé qu'un total de 1 200 000 actions ont été rachetées au cours de la semaine du 2 mai 2025 jusqu'au 2 mai 2025 inclus. Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme de rachat d'actions de 2,0 milliards d'euros annoncé le 2 mai 2025 par le groupe.



Les actions ordinaires ont été rachetées au prix moyen de 18,08 E pour un montant total de 21 693 480,00 E.



À ce jour, environ 1,08 % du montant total maximal du programme de rachat d'actions a été réalisé.





