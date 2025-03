ING: participation de 17,6 % dans Van Lanschot Kempen information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 07:48









(CercleFinance.com) - ING a annoncé avoir conclu un accord avec Reggeborgh Groep pour l'acquisition d'une participation de 17,6 % dans Van Lanschot Kempen.



Il s'agit d'un gestionnaire de patrimoine spécialisé au service des clients de la banque privée, institutionnelle et d'investissement, opérant principalement aux Pays-Bas et en Belgique.



Avec une participation existante de 2,7 %, ING détiendra une participation de 20,3 % dans Van Lanschot Kempen après la finalisation de la transaction.



L'opération devrait avoir un impact minimal sur le ratio CET1 d'ING.



' L'acquisition de cette participation représente une opportunité financière intéressante et, avec cette transaction, nous mettons en oeuvre notre objectif de renforcer notre position dans la banque privée et la gestion de patrimoine ', a déclaré Steven van Rijswijk, PDG d'ING.



' Nous considérons cette transaction comme un investissement financier à long terme et nous soutenons la direction de Van Lanschot Kempen, reconnaissant les progrès importants réalisés dans l'exécution de sa stratégie. '





