ING nomme Andrea Cesaroni au poste de directeur des risques

ING annonce la nomination d'Andrea Cesaroni comme directeur des risques (CRO). Responsable des risques intégrés depuis 2022, il assure également les fonctions de responsable des risques par intérim depuis le 24 février dernier, date à laquelle l'ancienne CRO, Ljiljana Cortan, a pris ses nouvelles fonctions de responsable de la banque de gros.

À compter du 8 juin, Andrea Cesaroni sera nommé membre du Management Board Banking . Le conseil de surveillance proposera aux actionnaires de le nommer membre du conseil exécutif du groupe lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 31 juillet. Ljiljana Cortan démissionnera alors du conseil exécutif.

Andrea Cesaroni possède plus de 25 ans d'expérience dans les services financiers et la gestion des risques. Il a rejoint ING en 2022, en provenance d'UniCredit, où il était responsable du risque financier du groupe, puis responsable des modèles de risque et de la gouvernance du risque de crédit.

"Andrea connaît l'organisation, comprend l'entreprise et possède une vaste expérience en gestion des risques, des atouts essentiels pour soutenir nos ambitions de croissance tout en préservant notre sécurité et notre solidité", commente Steven van Rijswijk, le CEO de la banque néerlandaise.