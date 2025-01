ING: nomination d'un responsable TMT&H en France information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - ING France annonce la nomination de Nicolas Buisine en tant que responsable du secteur télécommunications, médias, technologies et santé (TMT&H), dans le cadre de la réorganisation de ses activités de banque commerciale de financement par secteur.



Nicolas Buisine occupait précédemment le poste de Head of TMT chez Banco Sabadell, où il supervisait les activités de financement pour des leaders du secteur. Sous sa direction, l'équipe a doublé le PNB et établi des relations commerciales avec des acteurs majeurs.



Reportant à Véronique Gratiot, head of sectors, il aura pour mission de développer l'activité TMT&H d'ING en France. Il sera responsable de la performance commerciale et financière de l'équipe, du pilotage des risques et de la coordination des relations clients.





