ING met en vente 500 millions de dollars de prêts destinés à des centres de données, rapporte Bloomberg News

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(Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

La banque néerlandaise ING INGA.AS met en vente d’un seul coup un portefeuille de prêts liés à des centres de données d’une valeur d’environ 500 millions de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Ce portefeuille comprend notamment un prêt de 25 millions de dollars lié à un grand centre de données situé au Nouveau-Mexique, qui fait partie du projet d’infrastructure d’intelligence artificielle Stargate soutenu par OpenAI, le groupe SoftBank 9984.T et Oracle ORCL.N , précise l'article.

La banque sollicite des offres pour une douzaine de prêts dans le cadre d’un processus dit « d’appel d’offres concurrentiel », selon l’article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. ING n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Cette nouvelle intervient après une vague de ventes massives

qui a particulièrement touché les fabricants de puces et les entreprises dites « néocloud », la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant attisé les craintes d’un durcissement de la réglementation dans ce secteur.

Le portefeuille comprend également des titres de dette liés à des opérateurs de centres de données tels que Vantage Data Centers et CyrusOne, a indiqué Bloomberg, ajoutant que les offres devaient être soumises avant le 19 novembre pour un montant d’au moins 10 millions de dollars.

Cette vague de ventes ​a fait disparaître 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière des entreprises de l’indice S&P 500. Les opérateurs de centres de données Applied Digital APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN

IREN.O ont chacun chuté de plus de 14 %.