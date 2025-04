ING: forte décélération des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 13:56









(CercleFinance.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 2,53 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 16,38 euros, soit un montant total de 41,5 millions d'euros.



Ces montants marquent donc une forte décélération du rythme des rachats d'actions par la banque néerlandaise, puisque la semaine précédente, elle avait acquis environ 12,4 millions de titres pour 190 millions d'euros.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING s'élève ainsi à 114,4 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,8 milliard d'euros, soit environ 89,9% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 31 octobre.





Valeurs associées ING GROUP 16,6120 EUR Euronext Amsterdam +0,81%