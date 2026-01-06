ING fixe le montant par action de son paiement en numéraire
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 07:42
La banque néerlandaise explique que ce montant par action a été déterminé sur la base du paiement total en numéraire de 500 MEUR prévu et des 2902 millions d'actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2025.
En plus de ce paiement en numéraire, la distribution comprend également un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 1,1 MdEUR, actuellement en cours de réalisation et devant se terminer au plus tard le 27 avril 2026.
L'établissement financier rappelle que ces distributions à ses actionnaires visent à faire converger son ratio de solvabilité CET1 vers son objectif d'environ 13%. Pour rappel, ce ratio était de 13,4% à la fin du 3e trimestre 2025.
Valeurs associées
|24,730 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
