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ING en hausse et Barclays en repli après une note de Morgan Stanley
information fournie par AOF 02/09/2026 à 13:32
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(Zonebourse.com) - ING Group gagne 1,5% à 31 EUR à Amsterdam, tandis que Barclays recule de 1,9% à 477 GBX à Londres, dans le sillage d'une note de Morgan Stanley sur les banques européennes, marquée par un relèvement de recommandation de "pondération de marché" à "surpondérer" sur le groupe néerlandais et par une dégradation en sens inverse sur le groupe britannique.

"La récente croissance des prêts et les indicateurs PMI suggèrent que le cycle des dépenses d'investissement s'élargit, ce qui, avec l'évolution des courbes de taux, renforce notre conviction quant à une dynamique de résultats positive à moyen terme", estime Morgan Stanley au niveau du secteur.

La banque d'affaires américaine maintient une position positive sur les banques européennes dans leur ensemble, mais indique chercher à accroître son exposition à la croissance des revenus, prévoyant une progression du revenu net d'intérêts de 7% en 2027 et de 6% en 2028.

Ainsi, Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération de marché" à "surpondérer" sur ING Group, avec un objectif de cours porté de 33 à 37 EUR, ainsi que sur NatWest, avec un objectif de cours rehaussé de 750 à 850 GBX.

En revanche, Morgan Stanley dégrade sa recommandation sur Barclays de "surpondérer" à "pondération de marché", tout en abaissant son objectif de cours de 610 à 580 GBX, ainsi que sur Nordea, avec un objectif de cours remonté de 17,30 à 19 EUR.

Concernant les banques françaises, Morgan Stanley reste à "surpondérer" sur Société Générale, avec un objectif de cours rehaussé de 89 à 94 EUR, ainsi qu'à "pondération de marché" sur BNP Paribas et Crédit Agricole, avec des objectifs de cours relevés respectivement de 120 à 129 EUR et de 20 à 21 EUR.

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