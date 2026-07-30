ING avance dans le sillage de ses bénéfices trimestriels

ING gagne 2,6% à 29,5 EUR à Amsterdam, dans le sillage de la publication par le groupe bancaire d'un résultat net en croissance de 16% à 1 947 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, "soutenu par une croissance des revenus d'intérêts et de commissions, reflétant une forte dynamique commerciale dans l'ensemble de la franchise".

L'établissement néerlandais affiche un bénéfice avant impôts de 2 919 MEUR, en hausse de 23% sur un an, ainsi qu'un rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) de 17,0% au 2e trimestre 2026 et un ratio CET1 de 13,1%.

ING revendique aussi 15,2 MdsEUR de croissance nette des prêts de base, 15,9 MdsEUR d'entrées nettes de dépôts de base, ainsi que des revenus de commissions de 1 278 MEUR, en hausse de 14% sur un an.

"Au cours du trimestre, davantage de clients ont choisi de s'engager auprès d'ING, notre base de clients mobiles principaux ayant augmenté de 377 000, avec de fortes contributions des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Espagne", met aussi en avant le CEO Steven van Rijswijk.

ING versera un dividende intérimaire en numéraire de 0,40 EUR par action ordinaire. Par ailleurs, il améliore ses perspectives de commissions et de revenus totaux pour 2026 et 2027, avec des ROTE désormais attendus à plus de 15% et à plus de 16%, respectivement.