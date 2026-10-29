 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ING annonce un programme de rachat d'actions malgré des résultats inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:53

Ajouter Boursorama à vos sources

La banque néerlandaise ING

INGA.AS a annoncé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,65 milliard d'euros et indiqué qu'elle verserait une distribution supplémentaire en espèces de 250 millions d'euros en janvier 2027.

Le bénéfice net de la banque au troisième trimestre a progressé de 3,5% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 1,85 milliard d'euros, mais est toutefois resté en deçà des prévisions consensuelles des analystes, qui s'élevaient à 1,97 milliard d'euros.

La hausse des provisions pour pertes sur prêts, qui se sont élevées à 403 millions d’euros contre des prévisions de 343 millions d’euros, combinée à une légère augmentation des coûts, a pesé sur les résultats du troisième trimestre, tandis que le produit net d’intérêt et les revenus issus des commissions se sont révélés presque parfaitement conformes au consensus.

Le ratio CET1 d’ING, un indicateur clé de la solidité des fonds propres, s’est établi à 13,3%, dépassant les attentes des analystes, en partie grâce à deux transferts de risques importants qui ont réduit le montant des fonds propres que la banque devait détenir au titre de certains prêts.

Avec plus de mille milliards d’euros d’actifs et d’importantes activités de banque de détail et de banque commerciale sur tout le continent européen, ING est considérée comme un baromètre du secteur bancaire, offrant aux investisseurs un indicateur de l’impact des taux d’intérêt de la zone euro sur les marges de crédit, la demande de prêts et les rendements du capital.

La banque a également annoncé une réorganisation de sa division de banque de gros, qui devrait entraîner la suppression d’environ 400 emplois à l’échelle mondiale.

(Rédigé par Jakob Van Calster ; version française Etienne Breban)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ING GROUP
29,4450 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Oui, le climat continue d’intéresser les épargnants !
    Oui, le climat continue d’intéresser les épargnants !
    information fournie par Boursorama 29.10.2026 09:06 

    Le baromètre OpinionWay montre une baisse du nombre de détenteurs de fonds climat, mais une conviction renforcée chez les épargnants engagés, qui restent demandeurs d'offres mieux expliquées et plus crédibles. La performance financière demeure le critère dominant, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney à Strasbourg, le 17 septembre 2017 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Un sommet entre l'UE et le Canada pour sceller un rapprochement inédit
    information fournie par AFP 29.10.2026 09:05 

    Le Canada et l'Union européenne vont élever leur partenariat à un niveau inédit, jeudi et vendredi à Montréal, même si Bruxelles devrait renoncer à qualifier son partenaire de "membre associé" de l'UE face aux réticences de certains États membres. L'idée de conférer ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.10.2026 08:59 

    * AIRBUS AIR.PA - Le constructeur aéronautique européen a maintenu mercredi ses prévisions pour 2026, tout en faisant état de résultats trimestriels en demi-teinte. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a fait état jeudi d'une hausse supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Première installation d'économie circulaire de Volkswagen, située dans l'usine de véhicules électriques de Volkswagen à Zwickau.
    Volkswagen : une perte plus importante que prévu au T3 accentue les enjeux de la restructuration
    information fournie par Reuters 29.10.2026 08:53 

    Volkswagen a vu ses ‌pertes s'aggraver au troisième trimestre de son exercice, signe d'une crise qui ​s'accentue chez le deuxième constructeur automobile mondial, confronté à des défis majeurs sur ses principaux marchés alors qu'il entame une restructuration de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,35 0,00%
TOTALENERGIES
84,32 +0,86%
STELLANTIS
4,189 -2,22%
SOCIETE GENERALE
62,01 +0,10%
2CRSI
27,66 +0,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank