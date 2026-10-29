ING annonce un programme de rachat d'actions malgré des résultats inférieurs aux attentes

La banque néerlandaise ING

INGA.AS a annoncé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,65 milliard d'euros et indiqué qu'elle verserait une distribution supplémentaire en espèces de 250 millions d'euros en janvier 2027.

Le bénéfice net de la banque au troisième trimestre a progressé de 3,5% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 1,85 milliard d'euros, mais est toutefois resté en deçà des prévisions consensuelles des analystes, qui s'élevaient à 1,97 milliard d'euros.

La hausse des provisions pour pertes sur prêts, qui se sont élevées à 403 millions d’euros contre des prévisions de 343 millions d’euros, combinée à une légère augmentation des coûts, a pesé sur les résultats du troisième trimestre, tandis que le produit net d’intérêt et les revenus issus des commissions se sont révélés presque parfaitement conformes au consensus.

Le ratio CET1 d’ING, un indicateur clé de la solidité des fonds propres, s’est établi à 13,3%, dépassant les attentes des analystes, en partie grâce à deux transferts de risques importants qui ont réduit le montant des fonds propres que la banque devait détenir au titre de certains prêts.

Avec plus de mille milliards d’euros d’actifs et d’importantes activités de banque de détail et de banque commerciale sur tout le continent européen, ING est considérée comme un baromètre du secteur bancaire, offrant aux investisseurs un indicateur de l’impact des taux d’intérêt de la zone euro sur les marges de crédit, la demande de prêts et les rendements du capital.

La banque a également annoncé une réorganisation de sa division de banque de gros, qui devrait entraîner la suppression d’environ 400 emplois à l’échelle mondiale.

(Rédigé par Jakob Van Calster ; version française Etienne Breban)