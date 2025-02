ING: annonce plusieurs nominations en France information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - ING France annonce la nomination de Grégoire Villiaume, en tant que Head of Capital Markets and Advisory, et de Miriam Robbe en tant que Head of Lending and Head of Transaction Management.



Grégoire Villiaume a travaillé plusieurs années comme consultant chez AT Kearney et auditeur chez Pechiney, avant de rejoindre ING France au sein de l'équipe Financements d'Acquisition/LBOs, qu'il dirige depuis 2011. Il prend en plus la responsabilité des financements structurés en 2013, puis des financements corporate en 2018 en devenant Head of Lending.



En plus de son rôle actuel de Head of Acquisition Finance pour la France, Grégoire Villiaume aura pour mission de développer l'activité CMA en France en s'appuyant sur le réseau européen d'ING Wholesale Banking.



Miriam Robbe a occupé différentes fonctions au sein d'ING dans différents pays, dont la France, la Chine et dernièrement en tant que Sustainability Lead Corporate Sector Coverage pour la région EMEA basée en Suisse. Précédemment, elle a été Senior Relationship Manager d'entreprises internationales suisses et dirigé les financements structurés en France.



En tant que Head of Lending and Transaction Management, Miriam Robbe aura pour mission de superviser la performance commerciale et opérationnelle des activités de crédit en France.





