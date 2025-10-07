ING accélère ses rachats d'actions hebdomadaires
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 12:00
L'établissement financier néerlandais accélère ainsi le rythme de ses rachats de titres, puisque la semaine précédente, il n'en avait acquis que 3,49 millions, moyennant une somme de 76,2 MEUR déboursée.
Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à près de 87,9 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,72 MdEUR, soit environ 86,1% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.
Valeurs associées
|21,7800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,25%
