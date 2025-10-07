 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 984,22
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING accélère ses rachats d'actions hebdomadaires
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 12:00

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 4,27 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 22,18 euros, soit un montant total de près de 94,7 MEUR.

L'établissement financier néerlandais accélère ainsi le rythme de ses rachats de titres, puisque la semaine précédente, il n'en avait acquis que 3,49 millions, moyennant une somme de 76,2 MEUR déboursée.

Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à près de 87,9 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,72 MdEUR, soit environ 86,1% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.

Dividendes

Valeurs associées

ING GROUP
21,7800 EUR Euronext Amsterdam +0,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank