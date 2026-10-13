ING accélère le rythme de ses rachats d'actions hebdomadaires

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 2 300 000 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 30,10 EUR, pour un montant total de 69,24 MEUR.

L'établissement financier néerlandais a ainsi sensiblement accéléré le rythme de ses rachats de titres, puisqu'il avait acquis 1 450 000 actions la semaine précédente, pour un montant total de plus de 45,06 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 32,71 millions, pour un montant total de 934,8 MEUR, soit environ 93,5% du montant maximal du programme.