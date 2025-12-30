ING a racheté 956 622 actions la semaine passée
30/12/2025
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à 16,33 millions, pour une contrepartie totale de 367,7 MEUR, représentant 33,4% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|24,0000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,93%
