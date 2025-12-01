Infrawealth Mgt dépasse les 5% du capital de La Française de l'Energie
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 13:35
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions La Française de l'Energie sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, pour le compte dudit fonds, 265 000 actions, soit 5,02% du capital et 3,77% des droits de vote de la société.
Valeurs associées
|34,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,44%
