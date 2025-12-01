 Aller au contenu principal
Infrawealth Mgt dépasse les 5% du capital de La Française de l'Energie
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 13:35

Infrawealth Management Sarl, agissant pour le compte du fonds Infrawealth Capital S.F.-Clearway IW dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 novembre, le seuil de 5% du capital de La Française de l'Energie.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions La Française de l'Energie sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, pour le compte dudit fonds, 265 000 actions, soit 5,02% du capital et 3,77% des droits de vote de la société.

