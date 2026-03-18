InfraVia : levée record pour son sixième fonds d’infrastructure

(AOF) - InfraVia Capital Partners, société indépendante de capital-investissement spécialisée dans les actifs réels et les investissements technologiques, a annoncé le closing final de son sixième millésime infrastructure, InfraVia European Fund VI. Ce fonds a levé 8 milliards d'euros en seulement 18 mois, enregistrant une progression significative par rapport au millésime précédent (5 MdsEUR).

Ce sixième fonds confirme l'engagement d'InfraVia en faveur du financement et du développement des infrastructures essentielles en Europe. La stratégie demeure ancrée dans des secteurs clés pour la compétitivité et la résilience du continent : l'énergie et la transition énergétique, les infrastructures numériques, la mobilité et les infrastructures sociales.

InfraVia European Fund VI cible les entreprises européennes du segment "mid-market" combinant profils résilients et à fort levier de création de valeur. L'ambition est d'accompagner ces acteurs dans leur changement d'échelle, leur institutionnalisation et l'émergence de véritables champions européens.

Le fonds a d'ores et déjà engagé plus d'1 MdEUR dans trois transactions emblématiques sur des entreprises "mid-cap" : Opcore, LDA et Prosolia Energy.

Ce fonds a été très largement sursouscrit, dépassant significativement son objectif initial de 7 MdsEUR, pour atteindre son hard cap.

"Ce succès s'explique à la fois par un taux de 're-up' particulièrement élevé des investisseurs historiques et par un intérêt marqué de nouveaux LPs à l'international, notamment en provenance d'Amérique, d'Asie et du Moyen-Orient", explique InfraVia Capital Partners.

Ce millésime a séduit plus de 80 nouveaux investisseurs, avec plus de 50% des engagements provenant d'institutionnels hors d'Europe.

A l'issue du closing de ce fonds, InfraVia porte désormais à 21 MdsEUR le montant total levé auprès d'une base diversifiée de plus de 200 investisseurs (compagnies d'assurance, fonds de pension, fonds souverains et institutions publiques, family offices et banques privées) répartis à l'échelle mondiale.