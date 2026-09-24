Infranity dépasse les 15 milliards d'euros d'encours sous gestion

(Zonebourse.com) - Infranity, société de gestion spécialisée dans les infrastructures essentielles et membre de Generali Investments, annonce avoir dépassé les 15 milliards d'euros d'encours sous gestion. Ce cap vient couronner une période de croissance soutenue depuis la création de la société en 2018 dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le groupe Generali.

Une croissance record tirée par la dette d'infrastructure

Il fait suite au franchissement par la société de la barre des 10 MdsEUR en juin 2024. Il conforte la position d'Infranity comme l'un des gestionnaires d'actifs d'infrastructures connaissant la croissance la plus rapide en Europe, classé n° 2 en Europe en termes d'actifs sous gestion (AUM) dans le domaine de la dette d'infrastructure.

La croissance a concerné l'ensemble de la plateforme Infranity et reflète la demande croissante ces dernières années pour les infrastructures en tant que classe d'actifs. Les besoins croissants de capitaux dans les domaines de la transition énergétique, de la numérisation, de la mobilité verte et des infrastructures environnementales capables de soutenir les services essentiels offrent aux investisseurs des opportunités d'investissement attractives dans des actifs de long terme, résilients et tangibles.

Une présence affirmée sur le mid-market

Le positionnement d'Infranity, solidement ancré sur le mid-market européen et nord-américain, répond directement aux besoins d'un marché où le déficit de financement reste important.

Les stratégies de dette d'infrastructure d'Infranity, déployées depuis sa création, continuent d'attirer des engagements importants de la part de différents types d'investisseurs.

Parallèlement, la stratégie de la société en matière de capital-investissement dans les infrastructures a renforcé cette dynamique, de même que le lancement d'une nouvelle génération de solutions d'investissement destinées à la clientèle privée.

Sur l'ensemble de sa plateforme, Infranity a engagé plus de 14,5 MdsEUR depuis 2018 dans des projets d'infrastructures critiques en Europe et en Amérique du Nord et compte désormais plus de 80 professionnels dédiés aux infrastructures.

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