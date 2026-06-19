Infotel va mettre en oeuvre une convention de rachat d'actions

Infotel annonce ce jour la mise en oeuvre d'une convention de rachat d'actions.

Infotel annonce avoir conclu une convention de rachat d'actions avec All-Invest Securities aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2026.

Selon les termes de cette convention, valable jusqu'au 26 novembre 2027 au plus tard, Infotel donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Infotel, avec un premier palier de 50 000 actions et un prix d'achat maximum de 41 EUR par action à ce stade.