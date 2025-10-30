 Aller au contenu principal
Infotel : Un T3 peu vigoureux
information fournie par EuroLand Corporate 30/10/2025 à 09:33

Publication du CA T3 2025


Infotel a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du troisième trimestre 2025. Ce dernier s’est élevé à 70,0 M€ traduisant une très légère décroissance par rapport au T3 2024 (-0,5%). L’activité Services a affiché des revenus très légèrement inférieurs à ceux observés au T3 2024 (-0,6%, soit 65,9 M€ de CA T3 2025) tandis que les Logiciels ont vu leur croissance ralentir à +0,5% YoY (4,0 M€ de CA). Sur neuf mois, la top line reculé de -1,4% à 216,4 M€.


Perspectives


En marge de la publication de ses revenus, le groupe a également évoqué un redémarrage progressif de la croissance au deuxième semestre ainsi qu’une progression de la rentabilité. Ces éléments devraient donc se matérialiser au cours du dernier trimestre.


Après un trimestre en ligne avec nos attentes, nous préservons nos précédentes estimations de CA et d’EBE pour l’exercice 2025. Pour rappel, nous anticipons des revenus 2025e en légère diminution de -1,4% à 290,8 M€ impliquant 73,6 M€ de CA au T4. Notre prévision d’EBE 2025e (35,8 M€) traduit quant à elle une marge d’EBE de 12,3% (+50 bps vs 2024).


Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre maintenons notre objectif de cours à 52,5€. Ce dernier correspond à un upside de +28,4% sur le cours actuel.



