Infotel: recul de moins de 5% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - Infotel annonce avoir enregistré un recul de son chiffre d'affaires de 4,6% à 75,4 millions d'euros au premier trimestre 2025, dans un contexte économique toujours perturbé et en intégrant un effet calendaire défavorable (un jour ouvré de moins).



Le chiffre d'affaires des services a reculé de 5%, principalement du fait d'un nouveau ralentissement des investissements IT, notamment chez Stellantis et Airbus. L'activité logiciels affiche par contre une progression de 5,9%.



Infotel anticipe une croissance légèrement positive de l'activité au second semestre 2025. L'assemblée générale du 27 mai proposera le versement d'un dividende de deux euros par action et son paiement devrait avoir lieu le 6 juin.





Valeurs associées INFOTEL 43,4000 EUR Euronext Paris -0,91%