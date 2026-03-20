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Infotel : Publication en ligne avec les attentes
information fournie par EuroLand Corporate 20/03/2026 à 08:39

Publication des résultats 2025


Infotel a publié mercredi soir ses résultats pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel, le groupe avait publié fin janvier, un chiffre d’affaires de 294,0 M€ en baisse modérée de -0,3%. Ainsi, l’EBITDA 2025 est ressorti à 36,2 M€ (vs 35,4 M€ prévision Euroland) permettant à la marge d’EBITDA d’atteindre 12,3% (+70 bps vs 2024). Le ROC 2025 est quant à lui resté flat à 24,7 M€, à l’instar de la MOC qui s’est maintenue à 8,4%. Enfin, le RNpg s’est établi à 16,2 M€ (-12,4% YoY). Dans le même temps Infotel a également dévoilé un nouveau plan quinquennal avec pour objectif l’atteinte d’un CA de 500 M€ et d’une MOC proche de 10% d’ici 2030.


Perspectives


En 2026, infotel devrait selon nous renouer avec la croissance en poursuivant la bonne dynamique observée au T4 2025. Malgré un environnement d’affaires toujours sous pression pour les ESN, le groupe devrait tirer parti de la croissance rapide de ses activités logicielles ainsi que de ses nombreux projets en Services auprès des banques/assurances pour soutenir sa top line. Dans ce contexte nous attendons toujours une hausse organique des revenus 2026e de +3,4% à 304,4 M€. En ligne avec la trajectoire d’amélioration de rentabilité annoncée par le groupe, nous attendons un ROC 2026e de 28,0 M€ et une MOC 2026e de 9,2% reflétant une hausse de 80 bps vs 2025.


Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre mais abaissons notre objectif de cours à 45,7€ (vs 52,5€ auparavant) après mise à jour de notre modèle.

Valeurs associées

INFOTEL
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 08:39:51.

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