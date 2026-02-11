Communiqué de presse INFOTEL



Prise de participation dans AeroEx éditeur de solutions digitales de conformité et de sécurité pour l’industrie aéronautique.



Infotel, partenaire de référence de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce ce jour une prise de participation à hauteur de 20 % dans AeroEx, éditeur de solutions de conformité et de sécurité pour l’industrie aéronautique, avec un objectif de prise de contrôle à horizon 3 ans.



AeroEx, fondée en 2006, est une société suisse développée par deux experts de l’industrie aéronautique pour créer une suite logicielle intégrant l’ensemble des règles de conformité dans le secteur aérien. Elle réalise à fin 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 M€ avec une rentabilité conforme aux standards de marché.