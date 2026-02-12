 Aller au contenu principal
Infotel : Prise de participation dans AeroEx
information fournie par EuroLand Corporate 12/02/2026 à 09:51

Prise de participation minoritaire dans AeroEx


Infotel annonce une entrée à hauteur de 20% au capital de AeroEx, avec une option stratégique de prise de contrôle dans un délai de trois ans. AeroEx, fondée en 2006, affiche à fin 2025 un chiffre d’affaires proche de 2 M€, assorti d’une rentabilité jugée conforme aux standards du secteur. La société revendique plus de 580 clients répartis dans 51 pays, couvrant compagnies aériennes, acteurs de la maintenance (MRO), aéroports et aviation d’affaires, grâce à sa spécialisation réglementaire (notamment auprès d’Agence européenne de la sécurité aérienne) et à sa plateforme propriétaire AMAS.aero dédiée à la conformité, aux audits et à la gestion de la sécurité. L’opération sera intégrée aux comptes d’Infotel selon la méthode de la mise en équivalence à compter de février 2026.


Pour Infotel, cette opération vise à renforcer son offre logicielle Orlando dans la gestion documentaire critique et à capter des synergies commerciales dans le transport aérien, la maintenance et la supply chain. L’investissement s’inscrit dans une stratégie plus large de montée en puissance des activités logicielles, dont la contribution au chiffre d’affaires doit passer d’environ 5% en 2025 à près de 10% à horizon trois ans, selon les objectifs affichés par le groupe.


Cette trajectoire traduit une volonté claire d’augmenter la part de revenus récurrents et de repositionner progressivement Infotel comme éditeur-intégrateur à forte valeur ajoutée, en complément de son activité historique de services.


Perspectives


Suite à cette publication, nous laissons nos estimations inchangées pour 2025e et pour 2026e. Pour rappel, nous attendons un EBITDA 2025e de 35,4 M€ traduisant une marge d’EBE de 12,0%. Pour l’exercice 2026e, notre prévision de CA s’établit à 304,4 M€ (+3,4% vs 2025) et notre estimation d’EBITDA 2026e à 38,1 M€ (12,5% de marge d’EBE).


Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre maintenons notre objectif de cours à 52,5€.

