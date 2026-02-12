Infotel prend une participation dans AeroEx en Suisse
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:45
Société suisse développée par deux experts de l'industrie aéronautique, AeroEx a réalisé à fin 2025 un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros "avec une rentabilité conforme aux standards de marché", selon Infotel.
Elle accompagne plus de 580 clients dans 51 pays, notamment des compagnies aériennes, MRO, aéroports, assistances au sol et opérateurs d'aviation d'affaires, grâce à ses expertises réglementaires EASA et à sa plateforme logicielle propriétaire AMAS.aero.
Cette prise de participation s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Infotel visant à accroître la part des revenus issus de ses activités logicielles, génératrices de récurrence et de rentabilité, en complément de ses activités historiques de services.
Valeurs associées
|36,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
